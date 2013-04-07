Публикация сообщений в группу ВK, FB, ОK

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходим сайт на PHP.

Сайт представляет из себя форму с возможностью добавить текст, и фото/видео. Дизайн не нужен.

В качестве констант задается логин/пароль для 3-х соц сетей FaceBook, Вконтакте, Одноклассники.

Также константой задается адреса групп/публичных страниц (по одной для каждой соц сети). Указанные выше логины являются админскими в тех группах.

Имеется три галочки: ВК/FB/OK

Выбираем галочки и нажимаем готово. Введенный текст и фотки должны попасть в указанные группы от имени группы.

Требуется реализация через официальное API указанных соцсетей.

PHP
12 лет назад
EntonSky
Конев 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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