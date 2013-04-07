Изменить меню joomla

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Завершен3 заявки225 просмотров

сайт opt-posuda.ru Нужно сделать меню категорий как на сайте tdkit.ru.Чтобы также открывалось при щелчке мыши и не убегало за экран. Меню нестандартное, цену предлагайте.

Joomla
12 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Честно, не ожидал такой быстрой и качественной работы. Рекомендую!
Работать с Юлией одно удовольствие, после выполнение задачи поступила мгновенная оплата! С радостью буду сотрудничать!

Заявки фрилансеров

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад