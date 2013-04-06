Здравствуйте дорогие фрилансеры. Ищу человека, который сможет доработать сайт на phpfox, исправит мелкие ошибки, а так же сможет доработать некоторые модули. Жду предложений.
Плагин для WordPress
Требуется реализовать плагин для WordPress - при выборе города пользователем, плагин должен редиректить по ссылке в зависимости от выбраного города. Так же нужен относительно приличный дизайн плагина на странице сайта. От вас цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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