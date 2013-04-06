Плагин для WordPress

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Требуется реализовать плагин для WordPress - при выборе города пользователем, плагин должен редиректить по ссылке в зависимости от выбраного города. Так же нужен относительно приличный дизайн плагина на странице сайта. От вас цена и сроки.

WordPress
12 лет назад
ams779
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров