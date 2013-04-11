Доработки сайта на OpenCart

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки205 просмотров

Требуется выполнить доработки/исправить ошибки сайта на OpenCart по ТЗ в приложении.

Opencart
12 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$70
2 дня
Все сделал хорошо. Адекватный, хотя и недоверчивый =)
Задачу формулирует четко. Оплата вовремя. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад