Модуль "стена" для DLE

Редко встретишь человека, который имеет четкое представление о том что в итоге он хочет получить от заказчика. Виталий именно такой человек, все четко, ясно и доступно объяснил что конкретно должно получиться в результате и как это должно работать. Очень понравилось сотрудничать с Виталием, рекомендую.