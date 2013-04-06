Нужно разработать некоторые модули: плеер, плейлист и несколько других.
Сайт с модулем поиска недвижимости
Настроить поисковик недвижимости: все поля как здесь http://parklane.ua/ru/ так же и в расширенном и не в расширенном варианте, ну только в расширенном поиске в некоторых моментах удалить нужно поля.
А сама схема должна быть вот такая когда нажимаешь "ИСКАТЬ" то должно быть по принципу схемы http://xn----7sbifgqbz6bxad.xn--p1ai/obyekty
И когда заходим в в подробнее в любое обьявление как здезь должно быть http://xn----7sbifgqbz6bxad.xn--p1ai/prosmotr?object_id=2833
Макет уже сверстан на 80% на друпале - предыдущий программист пропал и на связь не выходит.
Либо доделывать текущее, либо с 0.
Срок до 12 апреля.
Бюджет обсуждаемый!
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