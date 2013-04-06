Добрый день! Есть готовый, купленный шаблон на WP. Необходимо установить, настроить и запустить в сети. Шаблон:http://themeforest.unitedthemes.com/?theme=nevadawp Укажите пожалуйста стоимость? Срок? Примеры собранных WP тем?
Написать скрипт
Задача: в тексте найти все слова, которые начинаются со знака # и заканчиваются определёнными символами: пробел, запятая, точка.
Все найденные слова должны становиться ссылками (до пробела, запятой, точки) и в хреф нужно вставить само слово, но без #.
Второй скрипт по аналогии, только слова, начинающиеся с @, остальное то же самое.
Заявки фрилансеров
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