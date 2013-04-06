Написать скрипт

Задача: в тексте найти все слова, которые начинаются со знака # и заканчиваются определёнными символами: пробел, запятая, точка.

Все найденные слова должны становиться ссылками (до пробела, запятой, точки) и в хреф нужно вставить само слово, но без #.

Второй скрипт по аналогии, только слова, начинающиеся с @, остальное то же самое.