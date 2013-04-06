Добрый день! Есть готовый, купленный шаблон на WP. Необходимо установить, настроить и запустить в сети. Шаблон:http://themeforest.unitedthemes.com/?theme=nevadawp Укажите пожалуйста стоимость? Срок? Примеры собранных WP тем?
Парсинг аукциона
Необходим парсер интернет-аукциона - товаров, продавцов, отзывов, категорий в нашу базу. Пишите цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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