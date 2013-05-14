PHP-скрипт для превращения Gmail в RSS

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для http://www.wooll.ru/ нужно сделать фильтр по поиску товаров (ковров), как у http://www.prokovri.ru/views/1/ вверху Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить и какие сроки. wooll.ru стоит на webasyst cms