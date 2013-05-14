PHP-скрипт для превращения Gmail в RSS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Добрый день,

Требуется разработать простой скрипт, который

- подключается к Gmail по логину и паролю из конфигурации.

Технологии: PHP.

ТЗ и условия работы во вложении. Оцените, пожалуйста, затраты и сроки во вложенной Excel-табличке.

В случае успешного опыта рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Спасибо!

PHP
12 лет назад
acmeta
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vadkasevas
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

vadkasevas
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад