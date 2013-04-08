Необходимо в код плеера JW Player вставить код рекламного агентства Adfox.ru для отображения видеорекламы. Подробности в личке.
Нужно прикрутить быстрый поиск по сайту
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Нужно прикрутить быстрый поиск к вамшопу. К примеру через Sphinx. На сайте более 200к страниц.
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