Написать калькулятор рецептов

Смысл работы калькулятора: в него вводишь рецепт (картофель 100гр, свекла - 200гр и тд) и он выдает сумму калорий готового блюда.

Нужен точно такой же - http://www.galya.ru/AnalyzeRecipe.php

Есть файл, содержащий данные на все продукты, его прикладываю.

Сам калькулятор вижу написать легко, сложность будет только в склонении продуктов, т.е. чтобы считало также, если пользователь напишет "картофеля 100гр, свеклы 200гр)