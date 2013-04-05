Конструктор визиток

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки86 просмотров

Нужно разработать функционал, позволяющий онлайн сконструировать дизайн визитки.

Пример работы здесь http://www.vistaprint.com/gallery.aspx?pg=1&xnav=HowToDesign

В результате должен получиться аналогичный функционал. Без добавлений.

Интересует стоимость и сроки исполнения работ.

12 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров