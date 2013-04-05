Дневник тренировок различных видов спорта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Предполагается довольно большой проект, есть ТЗ, готовый дизайн. Работа на длительное время. Оплата сдельная(по завершении блока или функционала). Проект должен разрабатываться с использованием свободных средств разработки, желательно JS и фреймворки на JS, работать на любом nix хостинге. Также необходима разработка серверной части для организации обмена данными с мобильным приложением.

Требования к разработчику:

опыт разработки фронт и бэк сайд с большим количеством коннектов, ответственность, строгое соблюдение сроков, постоянная связь.

Предпочтение самостоятельным фрилансерам. В отклике желательно указание портфолио.

Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги

Обязательное условие: заключение договора на оказание услуг или безопасная сделка.

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12 лет назад
andro_id
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров