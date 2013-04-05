Описание проекта: создание интерактивной книги или интерактивного PDF. Пример: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xtmmuGIh0F4#! Подобные книги можно видеть еще в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=G7IDAtKFx4I (однако, нам нужно делать не в apple author, а с помощью http://www.vablet.com/ Пример книги ...
Дневник тренировок различных видов спорта
Предполагается довольно большой проект, есть ТЗ, готовый дизайн. Работа на длительное время. Оплата сдельная(по завершении блока или функционала). Проект должен разрабатываться с использованием свободных средств разработки, желательно JS и фреймворки на JS, работать на любом nix хостинге. Также необходима разработка серверной части для организации обмена данными с мобильным приложением.
Требования к разработчику:
опыт разработки фронт и бэк сайд с большим количеством коннектов, ответственность, строгое соблюдение сроков, постоянная связь.
Предпочтение самостоятельным фрилансерам. В отклике желательно указание портфолио.
Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги
Обязательное условие: заключение договора на оказание услуг или безопасная сделка.
Заявки фрилансеров
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