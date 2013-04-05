Описание проекта: создание интерактивной книги или интерактивного PDF. Пример: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xtmmuGIh0F4#! Подобные книги можно видеть еще в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=G7IDAtKFx4I (однако, нам нужно делать не в apple author, а с помощью http://www.vablet.com/ Пример книги ...
Календарь с ценами на полный год из периодов
Календарь с ценами на полный год из периодов времени (дат).
Форма из двух jquery datepicker ов и одного поля для цены.(from , to , price)
с возможностью динамического добавления неограниченного количества таких же форм для новых периодов времени.
При добавлении новой формы, from(новой формы)=to(предыдущей) и поле from становится disable.Так с каждой добавленной формой.
Каждый период(форму), кроме первого,можно удалить (со страницы), при этом не должно возникать разрывов в датах между соседними формами (например 1-ая форма 1 янв - 1фев, 2-ая форма 1 фев-1мар, 3-я форма 1мар - 31 дек. удалив вторую форму установить from(3формы)=to(1формы)
Внести все данные в бд id, from, to, price.
Создать функцию редактирования периодов времени. Все тоже самое но уже в sql запросе update table.
здесь - удаление периода из бд! и со страницы
языки php javascript (jquery)
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