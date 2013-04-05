Программирование Javascript

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Нужен программист для написания скриптов для платформы Phantomjs

Функционал скриптов - зайти на сайт, найти данные, заполнить форму, т.д. (для разных сайтов)

Оплата попроектно.

От желающих сотрудничать жду примеры работ на JS, если есть примеры на Phantomjs то это огромный плюс

Проекты вышлю выбранным исполнителям

JavaScript
12 лет назад
DreamHacker
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров