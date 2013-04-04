Разработка компонента для instantcms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Нужно разработать компонент для instantcms 1.10.1

ТЗ имеется

12 лет назад
subone19
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Mac2Fly
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

Mac2Fly
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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