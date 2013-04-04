Написать бота/автоответчика

Добрый день. Нужно написать модуль автоответчика для социальной сети.

То есть это должен быть модуль, которйы ведет диалоги по схеме, а так же запоминает базу вопросов и ответов.

Задача не тривиальная. ТЗ составим вместе с разработчиком.

От вас: цена/сроки и опыт, если есть.