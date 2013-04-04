Написать бота/автоответчика

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Добрый день. Нужно написать модуль автоответчика для социальной сети.

То есть это должен быть модуль, которйы ведет диалоги по схеме, а так же запоминает базу вопросов и ответов.

Задача не тривиальная. ТЗ составим вместе с разработчиком.

От вас: цена/сроки и опыт, если есть.

12 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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