Drupal 7 - исправить ошибки

Когда заходим в модули, видим такое http://easycaptures.com/fs/uploaded/594/5782722680.png

Вот такое в разделе "Содержимое"

А вот, какая ошибка выходит при добавлении содержимого.

Какой-то атишник напорол. Говорит, что хотел языки внедрить, руки бы ему пообрывать.

Нужно все ошибки исправить.

Сайт www_koreavision_kz

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin