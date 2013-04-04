Адаптация дизайна под Битрикс-малый бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

Имеется рабочий интернет-магазин на Битрикс. В связи с тем, что меняется дизайн сайта, необходимо адаптировать новый сверстанный PSD макет дизайн сайта под CMS битрикс с сохранением старых УРЛов.

Цены прошу писать в заявках.

12 лет назад
exp-law
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров