Исправить ошибки

Приятный заказчик! Показывает на проблему сразу, сотрудничество на высоком уровне. Но, работа не была оплачена, после того как я сделал начались сразу же проблемы, тип нету время и тд. Сказала что вечером скинет, но как видно на веблансе вечером еще появилась, а уже после нет. Все заказчики, которые задерживают, хотябы говорят что будут чуть позже, тут же вообще игнор начался.