Исправить ошибки

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Завершен2 заявки170 просмотров

Добрый день, нужно на сайте http://films-house.ru/ исправить ошибки. Часто вылетает 500 ошибка. Сайт на DLE 9.6. Нужно посмотреть, что такое. Сайт никто не трогал. Раньше все было нормально.

DLE
12 лет назад
vvvalik
Алена 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Все сделал быстро и без лишних вопросов. В придачу дал пару советов по поводу сайта. Советую!
Приятный заказчик! Показывает на проблему сразу, сотрудничество на высоком уровне. Но, работа не была оплачена, после того как я сделал начались сразу же проблемы, тип нету время и тд. Сказала что вечером скинет, но как видно на веблансе вечером еще появилась, а уже после нет. Все заказчики, которые задерживают, хотябы говорят что будут чуть позже, тут же вообще игнор начался.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад