Цель данного модуля состоит в ознакомлении потенциальных клиентов cо строящимися домами компании-застройщика. Пример, как это должно выглядеть: http://www.prestigehall.com.ua/ Работу необходимо выполнять на flash. Движок на ваш выбор. Сайт работает под управлением wordpress. ...
Доработка сайта на WP
Есть сайт http://slowex.com/ Работает на Wp
Необходимо:
1) Сделать выпадающее подменю в меню "Услуги" в котором должны быть все услуги http://screencast.com/t/hAeCMPwC
2) В разделе Сервисы поменять закладки http://screencast.com/t/q91oyMes (должно быть 1. Расписание маршрутов. 2. Получить транспорт. 3. Интересующие Вас направления.) http://screencast.com/t/q91oyMes Сами кнопки закладок сделать крупней и жирным
3) Убрать ограничение на колличество постов в разделе http://slowex.com/category/inf/ (только в этом разделе)
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