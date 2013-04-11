Доработка сайта на WP

Есть сайт http://slowex.com/ Работает на Wp

Необходимо:

1) Сделать выпадающее подменю в меню "Услуги" в котором должны быть все услуги http://screencast.com/t/hAeCMPwC

2) В разделе Сервисы поменять закладки http://screencast.com/t/q91oyMes (должно быть 1. Расписание маршрутов. 2. Получить транспорт. 3. Интересующие Вас направления.) http://screencast.com/t/q91oyMes Сами кнопки закладок сделать крупней и жирным

3) Убрать ограничение на колличество постов в разделе http://slowex.com/category/inf/ (только в этом разделе)