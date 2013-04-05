Необходимо переработать на самописном движке формирование тегов title и meta description на двух типовых страницах (страница новости и страница объявления). На данный момент теги формируются из небольшого куска текста и региона. Помимо ...
3D-движок для выбора и бронирования квартиры
Цель данного модуля состоит в ознакомлении потенциальных клиентов cо строящимися домами компании-застройщика.
Пример, как это должно выглядеть: http://www.prestigehall.com.ua/
Работу необходимо выполнять на flash. Движок на ваш выбор.
Сайт работает под управлением wordpress.
Более подробное ТЗ — в прикрепленном файле.
Срок выполнения — 3-5 дней.
При добавлении заявки на выполнение указывайте пожалуйста цену за работу. Вместе с выполненной работой необходимо будет предоставить краткую ( до 1 страницы) документацию по ней.
Заявки фрилансеров
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