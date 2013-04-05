3D-движок для выбора и бронирования квартиры

Цель данного модуля состоит в ознакомлении потенциальных клиентов cо строящимися домами компании-застройщика.

Пример, как это должно выглядеть: http://www.prestigehall.com.ua/

Работу необходимо выполнять на flash. Движок на ваш выбор.

Сайт работает под управлением wordpress.

Более подробное ТЗ — в прикрепленном файле.

Срок выполнения — 3-5 дней.

При добавлении заявки на выполнение указывайте пожалуйста цену за работу. Вместе с выполненной работой необходимо будет предоставить краткую ( до 1 страницы) документацию по ней.