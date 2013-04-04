Парсинг новостей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок146 просмотров

Нужно настроить зеркало блока новостей с другого сайта. Т.е. те новости, что показываются на другом сайте, должны показываться у меня на сайте. Какая цена за каждый сайт и сроки?

12 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров