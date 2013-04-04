Цель данного модуля состоит в ознакомлении потенциальных клиентов cо строящимися домами компании-застройщика. Пример, как это должно выглядеть: http://www.prestigehall.com.ua/ Работу необходимо выполнять на flash. Движок на ваш выбор. Сайт работает под управлением wordpress. ...
Нужно сделать аналог модуля
http://medicina.ua/diagnosdiseases/ Нужно полностью скопировать модуль
"Проверка симптомов" и установить на опенкарт...
Заявки фрилансеров
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