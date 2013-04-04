Правки в шаблоне joomla 2.5 и virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Нужно выполнить следующие задачи:

Создать в шапке шаблона 3 позиции

сверстать вход на сайт и корзину как на рисунке

поправить шапку сайта ( съезжает в права на маленьком экране)

Пишем сроки и цену

Joomla
12 лет назад
mak_ilyi
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров