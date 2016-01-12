fastit

Сергей fastit

 
28 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Доброго времени суток!

Спасибо, что обратили внимание на мой профиль, но в данный момент я не беру заказы.

Спасибо за понимание!

С уважением, Сергей.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Тестирование сайтов
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Отзывы заказчиков
fora85
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Повысить скорость сайта на WP
Добрый день! Работа сделана хорошо, исполнитель всегда на связи
Очень рад сотрудничеству, вежливая и приятная девушка. Оплата сразу после сдачи проекта.
Ответный отзыв
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов
$20
10 баллов
4 года назад
Перенести сайт на другой домен (WordPress)
Сергей все сделал быстро и качественно, подсказал как лучше поступить по некоторым техническим моментам. Рекомендую как ответственного исполнителя, буду обращаться еще.
Все отлично! Всегда на связи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
ivanyuk
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сайт новости
Все чудово! рекомендую!
Все хорошо, оплата без задержек, четкое ТЗ и нету каких-либо дополнений во время проекта.
Ответный отзыв
bertana
Русса 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Перенес 2 сайтов на новый хостинг
Быстро, профессионально. Рекомендую!
Оплата после выполнения, все супер, на связи даже ночью, очень рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Нужно восстановить взломанный магазин Joomla
Быстро и качественно. Рекомендую!
Всегда на связи и оплата любым, удобным, для Вас способом) Очень приятно было сотрудничать)
Ответный отзыв
Веб-программирование
48 отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#146
Системы управления (CMS)
45 отзывов(-1)
$15/час
от $15от 1 часа
#77
HTML-верстка
15 отзывов
$15/час
от $20от 1 часа
#353
Тестирование сайтов
7 отзывов
$15/час
от $15от 3 часов
#15
Интернет-магазины
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 часа
#184
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
#954
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