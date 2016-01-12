Доброго времени суток!
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Спасибо за понимание!
С уважением, Сергей.
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$30
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ТОП-20— Тестирование сайтов
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Добрый день! Работа сделана хорошо, исполнитель всегда на связи
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству, вежливая и приятная девушка. Оплата сразу после сдачи проекта.
$20
10 баллов
4 года назад
Сергей все сделал быстро и качественно, подсказал как лучше поступить по некоторым техническим моментам. Рекомендую как ответственного исполнителя, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Все отлично! Всегда на связи и своевременная оплата.
$30
10 баллов
8 лет назад
Все чудово! рекомендую!
Ответный отзыв
Все хорошо, оплата без задержек, четкое ТЗ и нету каких-либо дополнений во время проекта.
$11
10 баллов
8 лет назад
Быстро, профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Оплата после выполнения, все супер, на связи даже ночью, очень рад сотрудничеству)
$35
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда на связи и оплата любым, удобным, для Вас способом) Очень приятно было сотрудничать)
Веб-программирование
48 отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#146
Системы управления (CMS)
45 отзывов(-1)
$15/час
от $15от 1 часа
#77
HTML-верстка
15 отзывов
$15/час
от $20от 1 часа
#353
Тестирование сайтов
7 отзывов
$15/час
от $15от 3 часов
#15
Интернет-магазины
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 часа
#184
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
#954