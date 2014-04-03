ivanyuk

Дмитрий ivanyuk

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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недостаточно оценок
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$70
выплачено фрилансерам
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  • Дизайн сайту. Лендінг пейдж . по замовленню візиток

    Потрібен легкий сайт який 100% буде продавати , односторінковий .. буде прайс один менший чим зараз у нас на сайті  без вкладок... 1. прайс. 2. форма замовлення (легка просто зручна  доступна).  далі на ваш розсуд ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео для рекламного агентства

    Нужно видео для РА . видео призинтационное тоесть чем мы занимаемся точнее какие услуги предоставляем (видео планируется что бы было главное на ютубе и бросать на рекламу).. никакого отснятого видео у нас нету.. видел сейчас ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт

    Доброго дня. потрібен сайт,  сайт доволі простий, має бути адаптивний до моб версії.. можна на ворд прессі бажано на вордпрессі, скрін головної скидаю і пару сторінок скидаю основних ... для оцінки.. напишіть вартість і термін ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Шаблоны визиток

    дизайнеры! нам нужны шаблоны визиток, цена разработки? также мы готовы купить ваши существующие макеты можите прислать нам скрины какие имеете!? и цену ! с радостью расмотрим любые предложения!

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cайт

    потрібно зробити сайт, дизайн намалював скидаю головну сторінку, чого надзвичайного не буде, все доволі просто. там де шаблони у розділі буде вибірка.. по: краса - авто - тварини - квіти і т.д..  Також окремо скажіть скільки буде ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайнт одностраничник, вроде лендинг называется)

    Нужен сайт по продаже наушников одностраничник .. быстрее всего наушники будут одни в трех цветах,. по функционалу сайта стандарт.. по порядку товар кнопки купить оформления товара и т.д... Цена з дизайном? и без дизайна? при ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт новости

    нужно сделать сайт примерно такой http://www.menslife.com/ можно идентичній только делать некоторіе изменения что бі не біл копипаст... Движок на каком вам удобней предлогайте ваши варианти стоимость?

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать фон

    Сделать фон в большом разрешении (нам файлы раст + исходники) (желательно вектор но если псд тоже норм.) в трех цветах светло светло серый , темно синий и красный (картинка 444) примеры цвета на картинке гдн лого ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Сайт
Отличный заказчик, всегда на связи, задача поставлена четко, оплата мгновенная. Рекомендую!
Дякую за гарну роботу! Професіоналізм і комунікабельність на 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сайт новости
Все хорошо, оплата без задержек, четкое ТЗ и нету каких-либо дополнений во время проекта.
Все чудово! рекомендую!
Ответный отзыв
Musheghmel
33 годаАрмения
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сайт на DLE
Работаю с ним до сегодняшнего дня, Хорошо объясняет, что надо делать, а это уже полдела.
Цена, качество порадовали, все сделано хорошо, работать с человеком приятно! сайт который програмировали http://www.max-print.com.ua/
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