Потрібен легкий сайт який 100% буде продавати , односторінковий .. буде прайс один менший чим зараз у нас на сайті без вкладок... 1. прайс. 2. форма замовлення (легка просто зручна доступна). далі на ваш розсуд ...
- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно видео для РА . видео призинтационное тоесть чем мы занимаемся точнее какие услуги предоставляем (видео планируется что бы было главное на ютубе и бросать на рекламу).. никакого отснятого видео у нас нету.. видел сейчас ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня. потрібен сайт, сайт доволі простий, має бути адаптивний до моб версії.. можна на ворд прессі бажано на вордпрессі, скрін головної скидаю і пару сторінок скидаю основних ... для оцінки.. напишіть вартість і термін ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
дизайнеры! нам нужны шаблоны визиток, цена разработки? также мы готовы купить ваши существующие макеты можите прислать нам скрины какие имеете!? и цену ! с радостью расмотрим любые предложения!Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт7 лет назад
потрібно зробити сайт, дизайн намалював скидаю головну сторінку, чого надзвичайного не буде, все доволі просто. там де шаблони у розділі буде вибірка.. по: краса - авто - тварини - квіти і т.д.. Також окремо скажіть скільки буде ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт по продаже наушников одностраничник .. быстрее всего наушники будут одни в трех цветах,. по функционалу сайта стандарт.. по порядку товар кнопки купить оформления товара и т.д... Цена з дизайном? и без дизайна? при ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать сайт примерно такой http://www.menslife.com/ можно идентичній только делать некоторіе изменения что бі не біл копипаст... Движок на каком вам удобней предлогайте ваши варианти стоимость?Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сделать фон в большом разрешении (нам файлы раст + исходники) (желательно вектор но если псд тоже норм.) в трех цветах светло светло серый , темно синий и красный (картинка 444) примеры цвета на картинке гдн лого ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть дизайн сайта и вся вёрстка нужно его одеть на дле для оценки работы это прыдидущий сайт www. ma x-print.com.ua/ на него нужно будит одеть новый. Цена работы?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад