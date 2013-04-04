Доработка сайта на движке PrestaShop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется доработка сайта разработанный на движке prestashop.

Задача, доработать функционал раздела shipping.

Просьба не беспокоить начинающих специалистов. Опыт работы с данным движком обязателен.

По всем вопросам обращаться в скайп ajmalina_wgd.

PrestaShop
12 лет назад
ajmalina
Аджмаль 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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