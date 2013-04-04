Цель данного модуля состоит в ознакомлении потенциальных клиентов cо строящимися домами компании-застройщика. Пример, как это должно выглядеть: http://www.prestigehall.com.ua/ Работу необходимо выполнять на flash. Движок на ваш выбор. Сайт работает под управлением wordpress. ...
Доработка сайта на движке PrestaShop
Требуется доработка сайта разработанный на движке prestashop.
Задача, доработать функционал раздела shipping.
Просьба не беспокоить начинающих специалистов. Опыт работы с данным движком обязателен.
По всем вопросам обращаться в скайп ajmalina_wgd.
Заявки фрилансеров
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