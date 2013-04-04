Требуется разработка Java-викторнины

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется

Разработка java-приложения, позволяющего создавать и размещать на сайте викторины. Посетители сайта заходят по ссылке на страницу викторины.

Сайт сделан в Orchard CMS.

Функционал настройки викторин должен включать в себя следующие возможности:

- создания викторины по одному из алгоритмов: написание вопроса (условий) викторины, загрузку текста или рисунков, установление правильных значений предлагаемых вариантов ответа

- редактирование викторины

- ведение статистики числа участников и результатов прохождения викторин.

Java
12 лет назад
izosfera
Евгений 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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