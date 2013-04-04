Требуется написание (либо использование готового) скрипта, подволяющего делать примерный функционал http://www.casetagram.com/design/case/iphone5, т.е. возможность наложить стандартные картинки либо загрузить своё фото для налаживания и дальнейшего заказа сформированой картинки. Жду предложений по стоимости ...
Исполнитель для ведения проекта с почас. оплатой
Введение серъезного проекта на самописном движке
оплата почасовая, связь телефон/скайп/почта, задания через мегаплан
стоимость часа обсуждается индивидуально (от 500 руб/час)
Предпочтение отдается фрилансерам из СПб и ЛО
Опыт работы в PHP от 3 лет, набор навыков стандартный
Заявки фрилансеров
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