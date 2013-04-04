Исполнитель для ведения проекта с почас. оплатой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Введение серъезного проекта на самописном движке

оплата почасовая, связь телефон/скайп/почта, задания через мегаплан

стоимость часа обсуждается индивидуально (от 500 руб/час)

Предпочтение отдается фрилансерам из СПб и ЛО

Опыт работы в PHP от 3 лет, набор навыков стандартный

PHP
12 лет назад
mxp100
Юрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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