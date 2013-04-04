Конструктор картинок (аналог принтов на футболки)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Требуется написание (либо использование готового) скрипта, подволяющего делать примерный функционал http://www.casetagram.com/design/case/iphone5, т.е. возможность наложить стандартные картинки либо загрузить своё фото для налаживания и дальнейшего заказа сформированой картинки.

Жду предложений по стоимости и срокам.

12 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров