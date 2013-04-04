Opencart - модуль производители

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Задача поставить на opencart модуль "Производители". Его задачи- отображение иконок на главной странице при добавлении нового производителя! При клике на иконки открываться должна страница с продукцией данного производителя!

ICQ 237-584-677

Opencart
12 лет назад
Usan
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров