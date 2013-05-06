Мне нужен парсер для вконтакте, способный "позаимствовать" контент из выбранных групп (альбомы, фото, описания), а затем похищенное (возможно с некоторыми изменениями в описании) добавить в другую группу.
Нужно почистить код сайта от вирусов. Движок DLE
Нужно проверить сайт на вирусы, почистить код. Движок DLE
Яндекс постоянно пишет, что на сайте вредоносный код, не могу понять что за код. В результате его работы, открываются рекламные страницы в новой вкладке браузеров. Яндекс то исключает из индекса страницы, аргументируя это тем, что на сайте стоит вредоносный код, то вновь добавляет.
Задача проверить сайт на вирусы, удалить. Движок Dle
Кто готов пишите ваши условия: цену и сроки. Все подробности в личке.
Выбранный исполнитель
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