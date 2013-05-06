Нужно почистить код сайта от вирусов. Движок DLE

Нужно проверить сайт на вирусы, почистить код. Движок DLE

Яндекс постоянно пишет, что на сайте вредоносный код, не могу понять что за код. В результате его работы, открываются рекламные страницы в новой вкладке браузеров. Яндекс то исключает из индекса страницы, аргументируя это тем, что на сайте стоит вредоносный код, то вновь добавляет.

Задача проверить сайт на вирусы, удалить. Движок Dle

Кто готов пишите ваши условия: цену и сроки. Все подробности в личке.