Нужно почистить код сайта от вирусов. Движок DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок173 просмотра

Нужно проверить сайт на вирусы, почистить код. Движок DLE

Яндекс постоянно пишет, что на сайте вредоносный код, не могу понять что за код. В результате его работы, открываются рекламные страницы в новой вкладке браузеров. Яндекс то исключает из индекса страницы, аргументируя это тем, что на сайте стоит вредоносный код, то вновь добавляет.

Задача проверить сайт на вирусы, удалить. Движок Dle

Кто готов пишите ваши условия: цену и сроки. Все подробности в личке.

DLE
12 лет назад
ypisatel
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mailmoney
Рапопорт 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу
Надежный заказчик. Четко формулирует задание, соблюдает договоренности. Буду рад сотрудничать вновь.

Заявки фрилансеров

mailmoney
Рапопорт 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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