Калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок210 просмотров

нужен калькулятор для сайта подсчета работ по примеру http://re-e.ru/ . Принцип такой же: вводится данные от 1 до 2500 к.м. - и в колонках меняются показатели.  Пожалуйста оцените стоимость и время на разработку.

Калькулятор находится в середине главной страницы там где изображены 3 домика (Экномично Идеально Эксклюзивно), окно ввода данных (в данном случае метраж жил площаи) находится слева от них.

12 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$80
2 дня
Работать с Юлей и Андреем это одно удовольствие - быстро и четко. Главное что можно целиком и полностью довериться! Очень приятные люди - заказывал скрипт на сайт - без проблем, все в срок и очень лояльно! 10 из 10-и! Спасибо ребята! Побольше вам клиентов!
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Заявки фрилансеров

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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