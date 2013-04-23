нужен калькулятор для сайта подсчета работ по примеру http://re-e.ru/ . Принцип такой же: вводится данные от 1 до 2500 к.м. - и в колонках меняются показатели. Пожалуйста оцените стоимость и время на разработку.

Калькулятор находится в середине главной страницы там где изображены 3 домика (Экномично Идеально Эксклюзивно), окно ввода данных (в данном случае метраж жил площаи) находится слева от них.