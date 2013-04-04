Доброго времени суток.

Нужен человек, который сможет внести правки в сайт (ТЗ в приложении)

Такие правки появляются каждый день. Будет хорошо, если вы готовы постоянно работать над сайтом. Оплата по выполненому ТЗ (скидываю тз -> оцениваете -> работаем)

В приложении можете указать ориентировочные сроки за выполнение ТЗ в приложении и цену.

Указывайте сразу контакты, желательно icq или почту.