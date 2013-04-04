Когда заходим в модули, видим такое http://easycaptures.com/fs/uploaded/594/5782722680.png Вот такое в разделе "Содержимое" А вот, какая ошибка выходит при добавлении содержимого. Какой-то атишник напорол. Говорит, что хотел языки внедрить, руки бы ему пообрывать. ...
Внести правки в сайт
Доброго времени суток.
Нужен человек, который сможет внести правки в сайт (ТЗ в приложении)
Такие правки появляются каждый день. Будет хорошо, если вы готовы постоянно работать над сайтом. Оплата по выполненому ТЗ (скидываю тз -> оцениваете -> работаем)
В приложении можете указать ориентировочные сроки за выполнение ТЗ в приложении и цену.
Указывайте сразу контакты, желательно icq или почту.
Заявки фрилансеров
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