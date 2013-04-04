Скопировать jQuery графический редактор с сайта

1. Нужно скопировать jQuery редактор дизайна чехла для телефона www.casetagram.com/design

Из всего функционала нужно только:

2. Реализовать загрузку фотографий с компьютера в редактор

3. Применение шаблона телефона (3 разных устройства)

4. Применение цвета телефона (3 цвета)

5. Применение шаблона мозаики (2 шаблона мозаики: 1 изображение на весь чехол; 2 изображения на весь чехол (одно верхняя половина, 2-е нижняя половина)

6. Перетаскивание загруженных изображений на мозаику. Масштабирование, позиционирование изображения в браузере.

7. Реализовать сохранение готовых изображений дизайна чехла на сервере (2 типов):

7.1. готовый дизайн на устройстве, для 3 устройств 3 картинки с деталями самого устройства (примерwww.casetagram.com/usr/11...

7.2. изображения для печати для 3 устройств (в разрешении, соответствующему размеру устройства, без деталей самого устройства, обрезанная, масштабированная картинка, которая должна быть напечатана)

8. Вывод ссылок на сохраненные изображения.

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