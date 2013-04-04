Создать таймер обратного отсчета для Joomla

Требуется создать индивидуальный таймер обратного отсчета для сайта на joomla 2.5 Таймер должен быть у каждого человека свой. Формат: ДД:ЧЧ:ММ:СС (дни, часы, минуты, секунды). Срок таймера - 30 дней с начала отсчета.

То есть суть такая: Есть сайт на Джумла. Есть регистрация на сайте (стандартный модуль Джумлы). В пользовательком меню (то есть которое видно только зарегистрированным пользователям) есть страница с формой от гугл документов.

Рассмотрю два варианта таймера:

1. Нужно сделать таймер обратного отсчета, который включался бы с того момента, когда пользователь заполнит эту форму и нажмет "отправить".

2. Или как вариант, чтобы таймер включался пользователю при регистрации. То есть когда он прошел регистрацию, он загорается.

Рассмотрю все варианты и предложения.

Указывайте срок и цену?