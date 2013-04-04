Добрый день. Нужно написать модуль автоответчика для социальной сети. То есть это должен быть модуль, которйы ведет диалоги по схеме, а так же запоминает базу вопросов и ответов. Задача не тривиальная. ...
Создать таймер обратного отсчета для Joomla
Требуется создать индивидуальный таймер обратного отсчета для сайта на joomla 2.5 Таймер должен быть у каждого человека свой. Формат: ДД:ЧЧ:ММ:СС (дни, часы, минуты, секунды). Срок таймера - 30 дней с начала отсчета.
То есть суть такая: Есть сайт на Джумла. Есть регистрация на сайте (стандартный модуль Джумлы). В пользовательком меню (то есть которое видно только зарегистрированным пользователям) есть страница с формой от гугл документов.
Рассмотрю два варианта таймера:
1. Нужно сделать таймер обратного отсчета, который включался бы с того момента, когда пользователь заполнит эту форму и нажмет "отправить".
2. Или как вариант, чтобы таймер включался пользователю при регистрации. То есть когда он прошел регистрацию, он загорается.
Рассмотрю все варианты и предложения.
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