Кастомизация opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Приветствую!

Требуется сделать редактирование данных заказа в админке.

Версия ocstore 1531. Подробное ТЗ по запросу.

ocStoreOpencart
12 лет назад
winner7
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров