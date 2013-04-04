Необходимо подключить платежную систему к онлайн бронированию билетов, платежная система - монета.ру Всю информацию по мерчанту предоставлю. Нужно в короткие сроки.
Подключение мерчанта/платежной системы
Нужно подключить платежную систему к самописному скрипту, которая выводит список товаров по поиску
Надо сделать очень быстро.
Заявки фрилансеров
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