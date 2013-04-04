Подключение мерчанта/платежной системы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки150 просмотров

Нужно подключить платежную систему к самописному скрипту, которая выводит список товаров по поиску

Надо сделать очень быстро.

12 лет назад
IvanPoloev
Иван 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров