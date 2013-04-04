Создание страницы с выгрузкой на неё файла эксель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Требуется человек с навыками программинга и верстки.

Нужно сверстать несложную страницу, на которую из экселевского файла будут выгружаться в таблицу данные.

Схема следующая: шапка (картинка, на которую наложен текст) --> таблица (симпатично оформить, пять граф по горизонтали, кол-во позиций сверху вниз - 20 шт.) --> подвал

(картинка с наложением текста). Как уже сказано выше, по 20 записей в таблице на каждой из страниц. Под таблицей -- переключатель страниц. Админка элементарная:

заливка эксель-файла, в котором и содержатся все пункты таблицы (всего их 5: код, дата, адрес, текст, статус). Особенность: если при очередной заливке (в новой версии xml-файла) присутствует пункт с уже размещённым на странице таким же кодом, то он заменяется на новый -- из нового файла; если же не присутствует -- остаётся прежняя запись под этим кодом.

Работа несложная, сроки -- сейчас (ближайшие часы). Оплата -- сразу (webmoney), цена договорная.

12 лет назад
sergeo
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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