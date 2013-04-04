Нужно разработать компонент для instantcms 1.10.1 ТЗ имеется
Создание страницы с выгрузкой на неё файла эксель
Требуется человек с навыками программинга и верстки.
Нужно сверстать несложную страницу, на которую из экселевского файла будут выгружаться в таблицу данные.
Схема следующая: шапка (картинка, на которую наложен текст) --> таблица (симпатично оформить, пять граф по горизонтали, кол-во позиций сверху вниз - 20 шт.) --> подвал
(картинка с наложением текста). Как уже сказано выше, по 20 записей в таблице на каждой из страниц. Под таблицей -- переключатель страниц. Админка элементарная:
заливка эксель-файла, в котором и содержатся все пункты таблицы (всего их 5: код, дата, адрес, текст, статус). Особенность: если при очередной заливке (в новой версии xml-файла) присутствует пункт с уже размещённым на странице таким же кодом, то он заменяется на новый -- из нового файла; если же не присутствует -- остаётся прежняя запись под этим кодом.
Работа несложная, сроки -- сейчас (ближайшие часы). Оплата -- сразу (webmoney), цена договорная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Работа по web программированию. Замена контента на новый, макет нового сайта уже готов. Необходимо добавить некотрые модули (новости, галерею и пр.) и организовать защиту от взлома. Сайт на joomla 1.5.22.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужен расширенный функционал библиотеки JsonPath http://goessner.net/articles/JsonPath/ есть переменная в JSON формате произвольной структуры, размера и уровня вложенности. есть строка запроса (фильтр, правило). в зависимости от функции, которой это ...Закрыт12 лет назад
1. Нужно скопировать jQuery редактор дизайна чехла для телефона www.casetagram.com/design Из всего функционала нужно только: 2. Реализовать загрузку фотографий с компьютера в редактор 3. Применение шаблона телефона (3 разных ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать индивидуальный таймер обратного отсчета для сайта на joomla 2.5 Таймер должен быть у каждого человека свой. Формат: ДД:ЧЧ:ММ:СС (дни, часы, минуты, секунды). Срок таймера - 30 дней с начала отсчета. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно написать модуль автоответчика для социальной сети. То есть это должен быть модуль, которйы ведет диалоги по схеме, а так же запоминает базу вопросов и ответов. Задача не тривиальная. ...Закрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Нужен человек, который сможет внести правки в сайт (ТЗ в приложении) Такие правки появляются каждый день. Будет хорошо, если вы готовы постоянно работать над сайтом. Оплата по выполненому ТЗ (скидываю ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Когда заходим в модули, видим такое http://easycaptures.com/fs/uploaded/594/5782722680.png Вот такое в разделе "Содержимое" А вот, какая ошибка выходит при добавлении содержимого. Какой-то атишник напорол. Говорит, что хотел языки внедрить, руки бы ему пообрывать. ...Закрыт12 лет назад
нужен калькулятор для сайта подсчета работ по примеру http://re-e.ru/ . Принцип такой же: вводится данные от 1 до 2500 к.м. - и в колонках меняются показатели. Пожалуйста оцените стоимость и время на разработку. Калькулятор ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задача следующая, имеется к примеру у покупателя дисконтная карта, при вводе на сайте должна учитываться скидка. Кто сможет такое реализовать для opencart или предложите свой движок. Пишите свои предложения решения данной задачи, стоимость и контакты ...Закрыт12 лет назад