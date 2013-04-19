"Прикрутить" админку и доработать функционал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка158 просмотров

Сайт smartss.ru

Нужно:

1) "Прикрутить" и настроить админку (с настройкой редиректов, так как сайт продвигали)

2) Доработка функционала

Подробное тз - во вложении

12 лет назад
Nattnett
Наталия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад
$515
10 дней
Очень довольна сотрудничеством!! Все в срок, четко. Артем внимательно относся к проекту. Терпеливо отвечает на все вопросы, дает исчерпывающие пояснения. И в общении очень приятный человек))) Продолжаем сотрудничество уже по второму проекту)
Очень доволен работой с Натальей. Грамотный подход к делу, понятное и четкое ТЗ, каких встретишь мало :) С оплатой тоже все отлично. Все понимает, разбирается в деталях. Спасибо за прекрасный отзыв :)

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад