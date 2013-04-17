Поправить глюк в js

Есть простейшая форма регистрации на стороннем сайте. Пользователь вводит данные, нажимает кнопку отправки формы. И нужно чтобы у пользователя (если он авторизирован вконтакте) на стене размещалась запись, типа "Я зарегистрировался ..." Можно ли ...