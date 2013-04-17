Поправить глюк в js

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки206 просмотров

Необходимо убрать белую задержку между маленьким и большим баннером, которая наблюдается в зеленом баннере при наведении и подгрузке большого.

http://newmans.ru/temp/swfobject/index_dynamic.html

JavaScript
12 лет назад
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
На отлично справился с задачей. Спасибо.
Владислав отличный заказчик. Оплата во-время, никаких проблем. Спасибо!

Заявки фрилансеров

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад