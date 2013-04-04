Приветствую! Требуется сделать редактирование данных заказа в админке. Версия ocstore 1531. Подробное ТЗ по запросу.
Размещение записи на стене вконтакте с формы
Есть простейшая форма регистрации на стороннем сайте. Пользователь вводит данные, нажимает кнопку отправки формы. И нужно чтобы у пользователя (если он авторизирован вконтакте) на стене размещалась запись, типа "Я зарегистрировался ..."
Можно ли такое реализовать? Стоимость и сроки?
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