Размещение записи на стене вконтакте с формы

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Есть простейшая форма регистрации на стороннем сайте. Пользователь вводит данные, нажимает кнопку отправки формы. И нужно чтобы у пользователя (если он авторизирован вконтакте) на стене размещалась запись, типа "Я зарегистрировался ..."

Можно ли такое реализовать? Стоимость и сроки?

12 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров