Добрый день! Необходим парсер для интернет-магазина.

Интернет-магазин - посредник между покупателем и зарубежным аукционом.

Задача организовать парсинг товаров и категорий с этого аукциона с автоматическим переводом (с возможностью ручного редактирование перевода в дальнейшем) на русский, дополнительно рейтинг и отзывы к продавцам.

Адрес сайта-примера и нужного аукциона - по запросу.

Наш магазин будет на движке opencart.

Для начала прошу сориентировать по цене и срокам.