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Парсер для интернет-магазина
Добрый день! Необходим парсер для интернет-магазина.
Интернет-магазин - посредник между покупателем и зарубежным аукционом.
Задача организовать парсинг товаров и категорий с этого аукциона с автоматическим переводом (с возможностью ручного редактирование перевода в дальнейшем) на русский, дополнительно рейтинг и отзывы к продавцам.
Адрес сайта-примера и нужного аукциона - по запросу.
Наш магазин будет на движке opencart.
Для начала прошу сориентировать по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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