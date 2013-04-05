Парсер для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки110 просмотров

Добрый день! Необходим парсер для интернет-магазина.

Интернет-магазин - посредник между покупателем и зарубежным аукционом.

Задача организовать парсинг товаров и категорий с этого аукциона с автоматическим переводом (с возможностью ручного редактирование перевода в дальнейшем) на русский, дополнительно рейтинг и отзывы к продавцам.

Адрес сайта-примера и нужного аукциона - по запросу.

Наш магазин будет на движке opencart.

Для начала прошу сориентировать по цене и срокам.

Opencart
12 лет назад
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров