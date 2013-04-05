Быстро и качественно натянуть на движок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Натянуть свёрстанный дизайн на DLE

Подробности в ТЗ

Всё уже свёрстанно, нужно установить

Работы на 2 часа умеющему человеку

Оставляйте конкретные предложения: цена, срок, уточняющие вопросы если необходимо

За скорость премия!

DLE
12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров