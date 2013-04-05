Нужен программист для написания скриптов для платформы Phantomjs Функционал скриптов - зайти на сайт, найти данные, заполнить форму, т.д. (для разных сайтов) Оплата попроектно. От желающих сотрудничать жду примеры работ ...
Быстро и качественно натянуть на движок
Натянуть свёрстанный дизайн на DLE
Подробности в ТЗ
Всё уже свёрстанно, нужно установить
Работы на 2 часа умеющему человеку
Оставляйте конкретные предложения: цена, срок, уточняющие вопросы если необходимо
За скорость премия!
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