Описание проекта: создание интерактивной книги или интерактивного PDF. Пример: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xtmmuGIh0F4#!

Подобные книги можно видеть еще в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=G7IDAtKFx4I (однако, нам нужно делать не в apple author, а с помощью http://www.vablet.com/

Пример книги для ipad: https://itunes.apple.com/us/book/k-max-unmanned-aircraft-system/id548967615?mt=11

В нашем случае, это будет 3д объект, который мы сможем вращать и выбирать разные его компоненты - читать описание про них.

Нужен человек со своими устройствами для тестирование (главное iPad).