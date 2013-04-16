Модуль создания превьюшки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки108 просмотров

Требуется следующий модуль:

1. .htaccess через mod_rewrite перенаправляет с урла /images/img_name.jpeg?res=100x150 на модуль do_prev_img.php?url=/images/img_name.jpeg&res=100x150

2. Модуль do_prev_img.php проверяет наличие превьюшки /images/img_name_100x150.jpeg

2.1. Если превьюшки нет, то она созается, путем использования class.upload.php или самописной функции. С наложением на оригинал и на превьюшку текстового копирайта "site.ru"

3. Модуль отдает превьюшку.

12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

majestic
Денис 
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо за сотрудничество и за свежую идею.
Все ок, спасибо.

Заявки фрилансеров

majestic
Денис 
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад