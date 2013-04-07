Joomla - проигрывание музыки на сайте

Сейчас на сайте на joomla стоит плеер, он проигрывает музыку, и если происходит переход на другую страницу музыка проигрывается сначала. Необходимо либо доработать этот, либо установить другой плеер, чтобы музыка продолжалась при переходе по разделам сайта.