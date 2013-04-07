Описание проекта: создание интерактивной книги или интерактивного PDF. Пример: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xtmmuGIh0F4#! Подобные книги можно видеть еще в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=G7IDAtKFx4I (однако, нам нужно делать не в apple author, а с помощью http://www.vablet.com/ Пример книги ...
Joomla - проигрывание музыки на сайте
Сейчас на сайте на joomla стоит плеер, он проигрывает музыку, и если происходит переход на другую страницу музыка проигрывается сначала. Необходимо либо доработать этот, либо установить другой плеер, чтобы музыка продолжалась при переходе по разделам сайта.
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