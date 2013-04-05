Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен — Специалист по работе с движком Vamshop. На работающий магазин нужно дописать скрипты для некоторых операций. Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать ...
Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её
Есть сайт на движке DLE. Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её купленным ключом (сейчас она нуленая). Весь функционал (он стандартный) должен работать. Нужен спец. по этому движку, т.к. есть пара более сложных задач, которые надо решить отдельно.
Оплата по договорённости. Предоплата.
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