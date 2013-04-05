Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки109 просмотров

Есть сайт на движке DLE. Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её купленным ключом (сейчас она нуленая). Весь функционал (он стандартный) должен работать. Нужен спец. по этому движку, т.к. есть пара более сложных задач, которые надо решить отдельно.

Оплата по договорённости. Предоплата.

DLE
12 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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