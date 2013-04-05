Требуется опытный специалист для работы с Vamshop

Компании для разных своих проектов нужен --

Специалист по работе с движком Famshop .

Специалист должен уметь: программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина.

Все эти требования должны быть в лице одного человека. (команда исполнителей не подходит).

От Вас скайп для общения ГОЛОСОМ .

Общение перепиской не приемлемо!